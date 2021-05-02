Девятилетний ребенок погиб на пожаре в Тосненском районе

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
По информации правоохранительных органов, пожар произошел в поселке Ульяновка вечером 1 мая.
Отмечается, что после ликвидации возгорания спасатели обнаружили в доме обгоревшие останки девятилетней девочки.
Следователи завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
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28.04.2021 169
По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.