Девятилетний ребенок погиб на пожаре в Тосненском районе

Автор: Александр Селиванов
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По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

По информации правоохранительных органов, пожар произошел в поселке Ульяновка вечером 1 мая.

Отмечается, что после ликвидации возгорания спасатели обнаружили в доме обгоревшие останки девятилетней девочки.

Следователи завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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