В квартире выборгских педагогов, которая постарадала из-за пожара, сделали ремонт — видео

Как рассказали в фонде Дикони, помощь поступала с разных концов страны.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ранее мы писали, что зимой 2021 года без своего жилья остались учитель с 50-летним стажем Карпова Людмила Семёновна и скульптор-педагог Лейтман Тувий Израилевич. Пожар уничтожил все имущество пожилых людей.

По информации фонда Дикони, на помощь погорельцам бросил жители всей страны. На ремонт квартиры у новую мебель удалось собрать почти 2,5 млн рублей.

Отмечается, что средний чек составил 500 рублей, а общую сумму собрали 5 млн россиян.

Вам будет интересно Выборгским учителям собрали средства на ремонт выгоревшей квартиры Как рассказали в фонде Дикони, помощь поступала с разных концов страны. Директор детского приюта «Дикони Благотворительный Фонд» Виктория Шутова рассказала о... 14.01.2021 564

В посте о помощи погорельцам выразила огромную благодарность: каждому пожертвовавшему россиянину, администрации Выборга @igvbg и лично Ильдару Фагимовичу Гилязову, Дмитрию Борисовичу Самойленко и Николаю Александровичу Шишкину, строительной компании ООО «Сфера», компании «Да Винчи» и компании «Мамо Мебель».