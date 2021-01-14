Как рассказали в фонде Дикони, помощь поступала с разных концов страны.

Директор детского приюта «Дикони Благотворительный Фонд» Виктория Шутова рассказала о дальнейшей судьбе выборгских педагогов, лишившихся квартиры из-за пожара.

После ЧП пожилую пару разместили в отдельной теплой комнате в Дикони, где за потерпевшими организовали надлежащий уход. После фонд начал сбор средств на помощь педагогам. По словам Виктории, никто не остался в стороне.

«Пожилые люди с разных концов страны звонили и передавали слова поддержки, просили объяснить им, как они могут помочь и как перевести средства. Администрация города, во главе с Ильдаром Фагимовичем Гилязовым помогли, как и обещали. Помимо помощи от администрации Ильдар Фагимович прислал подрядчиков, которые делают ремонт быстро, хорошо и за себестоимость», — рассказала она в своем Instagram.

Совместными усилиями удалось собрать 2 438 535 рублей, из которых 850 000 пошли на ремонт квартиры. Остальные средства потратят на закупку мебели, ремонт подъезда и помощь пострадавшим соседям.

Как сообщалось ранее, ЧП случилось во вторник, 5 января.