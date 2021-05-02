Папа Римский поздравил православных верующих с Пасхой

Автор: Александр Селиванов
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Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой. Об этом пишет ТАСС.

— Самые теплые поздравления моим дорогим братьям и сестрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи! — сказал понтифик во время выступления с воскресной проповедью.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян, отмечающих Пасху.

Путин также отметил плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

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02.05.2021 58

По его словам, церковь заботится о продвижении в обществе семейных традиций, высоких идеалов и многое делает для решения насущных социальных проблем.

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