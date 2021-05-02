Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Пасхой — видео

Автор: Александр Селиванов
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Губернатор Ленобласти пожелал жителям Ленобласти благополучия и мирного неба.

 

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Публикация от Дрозденко Александр (@drozdenko_au)

Александр Дрозденко в своем Инстаграм-аккаунте поздравил жителей Ленобласти со светлым праздником Пасхи.

— Христос Воскресе, дорогие друзья! Мира в семьях, в душе, в стране и мире. Благополучия и здоровья близким, — написал губернатор.
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02.05.2021 63
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