Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Пасхой — видео

Губернатор Ленобласти пожелал жителям Ленобласти благополучия и мирного неба.
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Александр Дрозденко в своем Инстаграм-аккаунте поздравил жителей Ленобласти со светлым праздником Пасхи.
— Христос Воскресе, дорогие друзья! Мира в семьях, в душе, в стране и мире. Благополучия и здоровья близким, — написал губернатор.
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02.05.2021 63