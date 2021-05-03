«Зенит» стал чемпионом России по футболу

Петербургский футбольный клуб «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу.

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги петербуржцы обыграли московский «Локомотив» со счетом 6:1. Победу «Зениту» принес хет-трик Сердара Азмуна (39, 45+3-я и 46), дубль Артема Дзюбы (19 и 51) и гол Малкома (67). «Локомотив» ответил точным ударом Франсуа Камано на 56-й минуте.

«Зенит» завоевал титул третий раз подряд. Всего на счету петербургского клуба семь побед в чемпионатах России.

Ранее мы сообщали, что женская команда из Ленобласти в 19-й раз стала чемпионом России по водному поло.