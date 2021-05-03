В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 3 мая, в Ленобласти ожидаются сильные осадки и усиление ветра. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональное ГУ МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня местами ожидаются сильные осадки в виде дождя, на востоке с мокрым снегом. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

В связи с этим жителей и гостей Ленобласти просят быть внимательными и избегать шатких конструкций. А водителям не стоит парковать свои автомобили рядом с деревьями.

Кстати, предстоящая неделя для жителей Петербурга и Ленобласти будет пасмурной, с дождями и порывистым ветром.