В Мурино без вести пропал 41-летний мужчина 

Мужчина ушел из дома 28 апреля и с тех пор о его местонахождении нет никакой информации.

Ростом пропавший 168 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные. Он был одет в черную куртку, темную водолазку и темно-зеленые штаны, на нем были темные кроссовки. Мужчина может находиться в вашем районе.

Ранее волонтеры “Лизы Алерт” подвели итоги марта. В прошлом месяце особенно часто обращались с просьбой найти сбежавших подростков. Всего в “Лиза Алерт” поступило 225 заявок. Удалось найти живыми 161 человек, погибшими — 10.