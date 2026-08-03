Смертельный наезд на пешехода произошел ночью 1 августа в деревне Псоедь в Лужском районе Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 45-летний водитель автомобиля «Хавал» совершил наезд на 73-летнего пешехода, который находился на проезжей части вне зоны действия пешеходного перехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.