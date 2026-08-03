Водителей Ленобласти предупредили о временных ограничениях движения на федеральных трассах региона.
Причиной стали дорожные работы, которые пройдут 3 августа на ключевых магистралях. Ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо», А-114 «Вологда», А-180 «Нарва», А-181 «Скандинавия», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала» и Р-23 «Псков».
Водителям рекомендуют учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования временных дорожных знаков. Большинство ограничений будет действовать до 20:00.