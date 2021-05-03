Полицейские устроили погоню за лихачем без прав в Киришах

Ранним утром 2 мая у дома №11 на улице Строителей в Киришах полицейские попытались остановить автомобиль Infiniti FX 35, который грубо нарушал правила дорожного движения.

Однако водитель проигнорировал требование остановиться, увеличил скорость и попытался скрылся. Началась погоня. В промзоне на шоссе Энтузиастов полицейские начали стрелять по колесам автомобиля. В результате водитель все же остановился. За рулем находился 31-летний мужчина, который ранее был лишен прав.

Вам будет интересно Под Приозерском квадроцикл протаранил опору ЛЭП, пассажир погиб ДТП произошло поздно вечером 2 мая на 123 километре трассы "Петербург – Запорожское – Приозерск" в Приозерском районе Ленобласти. По предварительным... 03.05.2021 95

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Во время стрельбы никто не пострадал, добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.