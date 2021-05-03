Под Приозерском квадроцикл протаранил опору ЛЭП, пассажир погиб

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло поздно вечером 2 мая на 123 километре трассы «Петербург – Запорожское – Приозерск» в Приозерском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 38-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и, съехав с грунтовой дороги, врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП погиб пассажир, на вид мужчине около 45 лет. Водителя госпитализировали с различными травмами. 

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03.05.2021 70

Проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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