Из частной конюшни во Всеволожском районе увели жеребца Бандита

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Во Всеволожском районе Ленобласти больше недели не могут найти украденного молодого жеребца. 

Вам будет интересно
Из частной конюшни во Всеволожском районе увели жеребца Бандита украли, Ленобласть, конь, жеребец, Всеволожский район
В Ленобласти стартовал новый сезон конных скачек
Первые в сезоне соревнования по конкуру прошли в минувшие выходные в деревне Хирвости Ленобласти.  В течение двух дней 119 всадников соревновались...
03.05.2021 86

Шестилетний гнедой конь пропал с частной конюшни в деревне Заневка еще вечером 26 апреля. В момент исчезновения жеребец был в полной амуниции. По словам хозяйки животного, конюшня не охраняется, а Бандит был единственным ее обитателем.

Из частной конюшни во Всеволожском районе увели жеребца Бандита украли, Ленобласть, конь, жеребец, Всеволожский район
Из частной конюшни во Всеволожском районе увели жеребца Бандита украли, Ленобласть, конь, жеребец, Всеволожский район
Автор