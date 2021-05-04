Из частной конюшни во Всеволожском районе увели жеребца Бандита

Во Всеволожском районе Ленобласти больше недели не могут найти украденного молодого жеребца.

Вам будет интересно В Ленобласти стартовал новый сезон конных скачек Первые в сезоне соревнования по конкуру прошли в минувшие выходные в деревне Хирвости Ленобласти. В течение двух дней 119 всадников соревновались... 03.05.2021 86

Шестилетний гнедой конь пропал с частной конюшни в деревне Заневка еще вечером 26 апреля. В момент исчезновения жеребец был в полной амуниции. По словам хозяйки животного, конюшня не охраняется, а Бандит был единственным ее обитателем.