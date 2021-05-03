В Ленобласти стартовал новый сезон конных скачек

Первые в сезоне соревнования по конкуру прошли в минувшие выходные в деревне Хирвости Ленобласти.

В течение двух дней 119 всадников соревновались в мастерстве наездника, причем самому младшему было всего семь лет. В турнире приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители.

8 и 9 мая пройдут соревнования по олимпийскому виду спорта — конной выездке. А в июле состоится чемпионат Петербурга.

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Вход на все турниры для зрителей — бесплатный. Состязания наездников будут проходить в Петербурге и Ленобласти практически каждые выходные, вплоть до окончания сезона конного спорта в октябре.