В Петербурге четыре домохозяйки организовали подпольный банк — видео

Полиция Петербурга ликвидировали подпольный банк, который организовали четыре домохозяйки.

По версии следствия, «теневые» банкиры на протяжении четырех лет проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Среди клиентов были как физические, так и юридические лица. Для “работы” они использовали около 16 подконтрольных организаций, а также сотрудничали с несколькими индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Петербурге.

За свои услуги «банкиры» взимали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных денежных средств. Всего за несколько лет мошенники обналичили около 500 млн рублей и заработали около 33,5 млн рублей, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проведена серия обысков. Возбуждено уголовное дело. 51-летняя женщина-организатор заключена под домашний арест.