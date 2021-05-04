Слухи о подтоплении Тихвинского монастыря «преувеличены»

Повода для беспокойства нет — старинной обители ничего не угрожает.
Накануне по центральному телевидению прозвучала информация о том, что в ряде регионов сохраняется непростая паводковая ситуация. В частности, значительное подтопление наблюдается у стен Тихвинского монастыря. При этом в сюжете были использованы кадры примерно двухнедельной давности, а съемка велась со стороны озера.
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04.05.2021 77
Не подтверждают информацию о подтоплении и в региональном МЧС.