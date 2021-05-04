Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести лет

Владимир Путин поручил правительству обеспечить единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста — от шести до 18 лет.

Размер выплаты составит 10 тысяч рублей, она должна быть проведена в августе этого года. Отчитаться о проделанной работе правительство должно до 1 сентября.

Для получения выплат необходимо подать одно заявление — это можно сделать в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР, органах соцзащиты или онлайн. Никаких дополнительных справок собирать не придется.

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Кроме того, Владимир Путин предложил ввести с 1 июля выплату на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях. Ее размер в среднем по стране составит 5600 рублей.