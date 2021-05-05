Таким образом, Петербург оказался в десятке городов мира по индексу цен на элитную недвижимость за первые три месяца этого года.

Петербург оказался в десятке городов мира по росту цен на элитную недвижимость. Об этом свидетельствуют данные международной консалтинговой компании Knight Frank. В компании сообщили, что проанализировали данные в 46 городах. Цены в среднем выросли на 4,6%, что стало рекордным показателем с 2017 года.

В лидерах списка оказались города Шэньчжэнь, Шанхай и Гуанчжо. Москва заняла 8 позицию, переместившись с 11, а Петербург оказался на 6 позиции, переместившись с 46 места. Элитное жилье за год подорожало в Северной столице на 13,4% за год.

Столь резкий рост цен на жилье связали с дефицитом предложений. Гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков отметил, что на резком подорожании сказались возросший спрос со стороны покупателей и как следствие — ограниченное предложение. Об этом рассказали 78.ru.

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