Сотрудники рассказали об особенностях новых окон. Их выполнят по аналогии с историческими, а в качестве материала используют сосну.

В сообществе Музей-заповедник «Парк Монрепо» поделились кадрами пилотного образца первого окна в Библиотечном флигеле. Сотрудники объяснили, почему было принято не реставрировать старые окна, а делать новые. На это есть несколько причин.

Старые рамы не представляли исторической ценности. Помимо прочего они были поражены грибком. Новые окна будут выполнены по аналогии с историческими, в качестве материала используется сосна.

Источник: vk.com/monrepovyborg Источник: vk.com/monrepovyborg Источник: vk.com/monrepovyborg Источник: vk.com/monrepovyborg Источник: vk.com/monrepovyborg

Окна Флигеля просты в изготовлении. Двухрамная конструкция, наружная рама открывается на улицу, внутренняя — в помещение. Между ними пространство. Главная сложность заключается в установке. Необходимо поставить окно так, чтобы оно выступало наружу и внутрь примерно по 7 см с каждой стороны, так как на доме еще появятся внутренняя и наружная обшивки.

На данном этапе пилотный образец решает несколько важных задач. Конструкция должна быть согласована на месте, поскольку их производство довольно трудоёмкий процесс. Основную массу окон планируют установить в сентябре.