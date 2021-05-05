Волонтеры поздравили Владимира Косырева, принесли и зачитали для него «Письма Победы», пришедшие из разных регионов страны. А также активисты посадили дерево во дворе дома в честь его жены, труженицы тыла.

«Волонтеры Победы» совместно с лидером организации Ольгой Амельченковой, навестили инвалида-участника Великой Отечественной войны Владимира Косырева. Волонтеры поздравили Владимира Косырева, принесли и зачитали для него «Письма Победы», пришедшие из разных регионов страны. А также активисты посадили дерево во дворе дома в честь его жены, труженицы тыла.

Фото: vk.com/lenobl.zapobedu Фото: vk.com/lenobl.zapobedu Фото: vk.com/lenobl.zapobedu

Владимира Павлович отправился на фронт в 1943 году, будучи 17 летним молодым человеком. Он обучался боевому мастерству в Костроме, а в мае 1944 года уже воевал на Белорусском фронте. Владимир Павлович был участником знаменитой Бобруйской операции, которая закончилась разгромом большой немецкой группировки.

Ветеран награжден многими медалями, в их числе Орден Отечественной войны I степени, медаль «За Победу над Германией», а также медаль «За отвагу», которую сам ветеран считает самой ценной. Об этом рассказали в сообществе Волонтёры Победы. Ленинградская область.