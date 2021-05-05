«Волонтеры Победы» посетили Владимира Павловича Косырева, ветерана из Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: vk.com/lenobl.zapobedu
Источник: vk.com/lenobl.zapobedu

Волонтеры поздравили Владимира Косырева, принесли и зачитали для него «Письма Победы», пришедшие из разных регионов страны. А также активисты посадили дерево во дворе дома в честь его жены, труженицы тыла.

«Волонтеры Победы» совместно с лидером организации Ольгой Амельченковой, навестили инвалида-участника Великой Отечественной войны Владимира Косырева. Волонтеры поздравили Владимира Косырева, принесли и зачитали для него «Письма Победы», пришедшие из разных регионов страны. А также активисты посадили дерево во дворе дома в честь его жены, труженицы тыла.

«Волонтеры Победы» посетили Владимира Павловича Косырева, ветерана из Ленобласти Ленобласть, Волонтеры Победы, ветеран, Великая Отечественная Война, 9 маяФото: vk.com/lenobl.zapobedu
«Волонтеры Победы» посетили Владимира Павловича Косырева, ветерана из Ленобласти Ленобласть, Волонтеры Победы, ветеран, Великая Отечественная Война, 9 маяФото: vk.com/lenobl.zapobedu
«Волонтеры Победы» посетили Владимира Павловича Косырева, ветерана из Ленобласти Ленобласть, Волонтеры Победы, ветеран, Великая Отечественная Война, 9 маяФото: vk.com/lenobl.zapobedu

Владимира Павлович отправился на фронт в 1943 году, будучи 17 летним молодым человеком. Он обучался боевому мастерству в Костроме, а в мае 1944 года уже воевал на Белорусском фронте. Владимир Павлович был участником знаменитой Бобруйской операции, которая закончилась разгромом большой немецкой группировки.

Ветеран награжден многими медалями, в их числе Орден Отечественной войны I степени, медаль «За Победу над Германией», а также медаль «За отвагу», которую сам ветеран считает самой ценной. Об этом рассказали в сообществе Волонтёры Победы. Ленинградская область.

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