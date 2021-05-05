Александр Беглов возложил цветы на воинском захоронении «Рубеж»

Губернатор Санкт-Петербурга, в среду, 5 мая, посетил воинское захоронение «Рубеж» в Красносельском районе, где почтил память русских солдат.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.
Отметим, что в данном сквере покоятся порядка 1,5 тыс. солдат. В 2018 году его начали реконструировать в три этапа, два из которых уже завершены. В 2023 году, согласно планам, ремонт завершится.
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05.05.2021 51