Стало известно расписание салютов, которые прогремят в Ленобласти в честь Дня Победы

В каждом из районов региона запустят салюты и фейерверки в День Великой Победы. Публикуем расписание праздничных представлений, которые состоятся уже в это воскресенье, 9 мая.

В Бокситогорске фейерверк начнется по завершению праздничной концертной программы, которая будет идти на площади Ленина с 18.00. В Волховском районе праздничный салют намечен на 22.00 на мосту Строителей в Волхове.

В Волосово праздничный фейерверк прогремит в 22.30. Во Всеволожске он состоится в 21.55.

В Выборге праздничный фейерверк намечен на 22.00 на стадионе «Авангард». В Гатчине праздничный салют запустят в 22.00, в это же время он прогремит в поселке Вырица. В поселке Сиверский его начнут в 22.15.

В Кингисеппском районе праздничный салют состоится в 22.00 – в самом Кингисеппе, на площадке у дома 3 по ул. Жукова, на это же время намечен праздничный фейерверк в деревне Вистино у культурно-досугового центра «Вистино». В 23.00 запустят праздничный салют в Куземкинском сельском поселении.

В Луге праздничный салют проведут в 19.00 в сквере имени Ленина. В 21.00 праздничный фейерверк начнется в Ретюнском сельском поселении, а в 22.00 в Луге – на площади Мира.

В Подпорожье салют будет в 23.00 у Братского захоронения. В Кировском районе праздничный салют прогремит в 22.00 в Отрадном у «КЦ «Фортуна» на Центральной площади и в пос. Мга на местном стадионе, а в 23.00 в Кировске в Парке культуры и отдыха и в Синявино у «КДЦ «Синявино» на ул. Лесной.

В Приозерске праздничный салют назначен на 22.00 на Центральной площади. В Сосновом Бору — в 22.15.

В Тихвине салют начнут в 22.45 на фестивальной площадке. В Сланцах салют — в 23.00. В Тосненском районе праздничный фейерверк будет ожидать жителей Федоровского городского поселения в 22.00 на площади у Дома культуры, в Никольском и в Форносово, а в 23.00 праздничный салют пройдет в городе Тосно.