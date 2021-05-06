В Лодейном Поле увековечили память подвигу воинов-казахстанцев

Памятник подвигу воинов-казахстанцев 314-й стрелковой дивизии открыт в преддверии Дня Победы на аллее Славы.

Памятник установлен в рамках международного историко-патриотического проекта «Батырлар жолымен – Дорогой славы». В церемонии открытия приняли участие генеральный консул Республики Казахстан в Петербурге Бауыржан Досманбетов.

Ранее, памятники воинам-казахстанцам были открыты в Кингисеппе и на Синявинских высотах.

Ранее мы сообщали, что у Синявских высот в Кировском районе поисковики обнаружили детали другого штурмовика Ил-2. По номерам мотора поисковики выяснили, что самолет был сбит 15 сентября 1943 года.