Лобовое столкновение двух легковушек в Лужском районе унесло жизнь молодой женщины

Смертельное ДТП произошло в районе пяти утра, 5 мая на 148 километре трассы Р-23 «Псков», у поселка Дзержинского. Ранее госпитализированной с серьезными травмами женщине выжить не удалось.

О трагедии в Лужском районе сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, мужчина на «Кадиллаке» выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой», которой управлял 38-летний водитель. Ему и 36-летней пассажирке из машины помогли выбраться спасатели, однако позже женщина скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами.

47-летний уроженец Закавказья был задержан почти сразу после аварии. Ему грозит уголовное дело по части третьей статьи 264 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). На данный момент он задержан на двое суток и помещен в камеру.