Северозападные таможенники пополнили федеральную казну на 73 млрд рублей

Северо-Западное таможенное управление опубликовало данные о объемах взимания таможенных платежей в федеральный бюджет в апреле этого года.

Согласно данным сайта Северо-Западного таможенного управления, в апреле 2021 года в федеральный бюджет РФ поступило таможенных и иных платежей на сумму 73 млрд 400 млн рублей. Как говорится в сообщении, почти все денежные средства составляют таможенные платежи на импортируемые товары — 71 млрд 890 млн рублей и экспортируемые товары — 690 млн рублей.

«Основной объем взимания в федеральный бюджет таможенных платежей в Северо-Западном регионе приходится на Балтийскую (75,29%) и Северо-Западную электронную (24,41%) таможни», — говорится в сообщении ведомства.