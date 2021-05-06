В Ленобласти появился новый агрокоптер для обработки полей

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: Управление ветеринарии Ленинградской области
Источник: Управление ветеринарии Ленинградской области

Агрокоптер AgroFly TF6E займется обеззараживанием сельскохозяйственных культур пестицидами и обработкой территорий от сорных растений.

В Ленобласти появился специализированный агрокоптер, который займется обработкой полей. ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» будет использовать новый коптер для обеззараживания сельскохозяйственных культур пестицидами и обработки территорий от сорных растений. Такое решение посчитали наиболее экономически выгодным для поставленных целей.

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Источник: Управление ветеринарии Ленинградской области

Новая техника позволит равномерно и качественно распространять пестициды. Оставить заявку на обработку территорий можно по телефону: +79312556399. Об этом рассказали ЛенТВ24.

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