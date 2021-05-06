Экскурсия «Знакомство с ресурсами музейной научной библиотеки» и обзор временной выставки «…Быка за рога!» начнется в 17:00. Подробности читайте ниже.

Выборгский замок приглашает на бесплатную экскурсию, которая пройдет в рамках акции «Ночь музеев». Экскурсия под названием «Знакомство с ресурсами музейной научной библиотеки» и обзор временной выставки «…Быка за рога!» начнется в 17:00. Место начала — вход со внутреннего двора Выборгского замка «Научная библиотека», 2 этаж. (адрес: г. Выборг, Замковый остров, д.1). Мероприятие пройдет около 60 минут.

Для регистрации на экскурсию необходимо прислать ФИО и телефон на почту: ilbochkov@mail.ru. Об этом рассказали в сообществе «Интересные события в Выборге».

«Ночь музеев» пройдет в Санкт-Петербурге в конце мая — по информации паблика мероприятия в соцсети «ВКонтакте», ночь музеев пройдет в Санкт-Петербурге с 22 на 23 мая.