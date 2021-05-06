Творческий коллектив исполнил для Александра Алексеевича Шепелева песни военных лет во дворе его дома в деревне Чудцы. Александр Алексеевич прошёл всю Великую Отечественную войну и дошёл до Берлина.

В Бокситогорском районе Ленобласти поздравили Александра Алексеевича Шепелева, 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Александр Алексеевич прошёл всю Великую Отечественную войну и дошёл до Берлина.

Праздничный концерт для ветерана во дворе его дома в деревне Чудцы подготовили активисты и местный творческий коллектив. Лидер Всероссийского движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова вручила Александру Алексеевичу подарок и показала видеопоздравления от своих коллег из Германии.

Фото: ЛенТВ24 Фото: ЛенТВ24 Фото: ЛенТВ24 Фото: ЛенТВ24 Фото: ЛенТВ24 Фото: ЛенТВ24 Фото: ЛенТВ24 Фото: ЛенТВ24

Также активисты возложили цветы к мемориалу на Астрачинском рубеже, где в декабре 1941 года шли решающие бои за Тихвин. Об этом рассказали ЛенТВ24.