При этом в Москве и Петербурге загородные дома сбросили в цене на 13% и 4% до 41,6 и 30,4 млн рублей.

В Крупнейших городах России зафиксировали рост цен на загородные дома за первый квартал 2021 года. Самый заметный рост цен наблюдается в в Московской и Ленинградской областях, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Подмосковные коттеджи подорожали на 36% почти до 34 млн рублей, в Ленобласти на 11% до 9,5 млн рублей, в Нижнем Новгороде — на 20% до 6,5 млн рублей, а в Ростове-на-Дону — на 14% до 5 млн 750 тысяч.

При этом в Москве и Петербурге загородные дома сбросили в цене на 13% и 4% до 41,6 и 30,4 млн рублей. Причинами роста цен называют пандемию коронавируса и закрытые границы. Об этом свидетельствуют данные федеральной базы недвижимости Restate, рассказали 78.ru.