Мост через реку Касколовку у Кингисеппа достроят к лету

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: dorogi_lo / Instagram
Источник: dorogi_lo / Instagram

На новом мосту осталось выполнить работы по асфальтированию.

Капитальный ремонт моста через Касколовку у Кингисеппа подходит к концу. Дорожники заменили балку перехода на гигантскую труба длиной 27 метров. На новом мосту осталось выполнить работы по асфальтированию. Запуск движения по мосту планируется к лету — в июне.

Мост через реку Касколовку у Кингисеппа достроят к лету мост, Ленобласть, Кингисепп, КасколовкаИсточник: dorogi_lo / Instagram
Мост через реку Касколовку у Кингисеппа достроят к лету мост, Ленобласть, Кингисепп, КасколовкаИсточник: dorogi_lo / Instagram

Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной войны берега Касколовки задерживали наступление группы армии «Север» в 1941 году. Об этом рассказали ЛенТВ24.

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06.05.2021 39
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