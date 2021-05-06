На новом мосту осталось выполнить работы по асфальтированию.
Капитальный ремонт моста через Касколовку у Кингисеппа подходит к концу. Дорожники заменили балку перехода на гигантскую труба длиной 27 метров. На новом мосту осталось выполнить работы по асфальтированию. Запуск движения по мосту планируется к лету — в июне.
Источник: dorogi_lo / Instagram
Источник: dorogi_lo / Instagram
Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной войны берега Касколовки задерживали наступление группы армии «Север» в 1941 году. Об этом рассказали ЛенТВ24.
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