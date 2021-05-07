Ленобласть разрабатывает электронные социальные паспорта и внедряет суперсервисы

Ленобласть стала пилотным регионом по внедрению федерального сервиса «Рождение ребенка». Запуск намечен на 2021 год.

Электронный документ позволит пользоваться услугами онлайн без «бега» по всем инстанциям. Предоставление услуг после рождения ребенка будет проходит в регионе с минимумом личного обращения в органы власти или МФЦ — услуги предоставят автоматически в электронном виде с момента постановки на учет будущей мамы в женской консультации до зачисления малыша в детский сад. Свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис, оформление пособий будет сформировано автоматически.

«Суперсервис — это комплекс нескольких услуг, которые требуются человеку в конкретной жизненной ситуации: при поступлении в вуз, оформлении материнского капитала. Но электронные услуги и документы не отменяют бумажных. Возможность лично посещать государственные учреждения, получать в них услуги и бумажные документы никуда не исчезла», — рассказывает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что губернатор Ленобласти предложил внедрить в регионе электронный социальный паспорт. Это облегчит получение жителями социальных услуг. При этом 47 регион один из немногих регионов, где уже есть социальный кодекс и закон о социальных гарантиях. Разработка в регионе социального электронного паспорта станет новым этапом совершенствования социальных услуг.