Сколько должны получать врачи, учителя и спасатели? Отвечают россияне

По мнению россиян, представители целого ряд профессий в стране получают незаслуженно низкую зарплату.

По данным сервиса Rabota.ru, среди профессий с несправедливо низкими зарплатами преподаватели (64% респондентов), врачи (58%), ученые (36%), спасатели и пожарные (33%).

Опрошенные считают, что преподаватели в России должны зарабатывать около 120 700 рублей в месяц. Врачи – 122 800 рублей ежемесячно. Ученые – 130 800 рублей. Спасатели и пожарные – 126 900 рублей.