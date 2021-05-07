Видео: мужчина упал с Благовещенского моста в Неву и утонул

Труп обнаружили на берегу неподалеку от Благовещенского моста на Васильевском острове. Его вытащили из Невы.

Вам будет интересно Петербурженка напилась и угнала машину, которую должна была почистить По информации ivbg.ru, еще 22 апреля 34-летний петербуржец сообщил в полицию о пропаже автомобиля от дома № 33 на Аннинском шоссе. Он... 07.05.2021 68

По данным следствия, мужчина ранним утром 7 мая упал в Неву с Благовещенского моста. Погибшему на вид до 30 лет, рост около 180 см, волосы темные, глаза карие, на лице небольшая борода.

На нем были одеты черные кроссовки и штаны, синяя куртка и кепка с желто-красной эмблемой.