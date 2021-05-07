Пятиклассника и 37-летнего мужчину подозревают в развращении мальчика в Колпино

По информации ivbg.ru, житель Колпино обратился в полицию с заявлением о сексуальном преступлении в отношении его ребенка.
Еще в марте 2020 года 37-летний мужчина в своей квартире на Пролетарской улице совершал развратные действия в отношении семилетнего мальчика. В причастности к преступлению заявитель подозревает и ученика пятого класса местной школы.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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