Пятиклассника и 37-летнего мужчину подозревают в развращении мальчика в Колпино

По информации ivbg.ru, житель Колпино обратился в полицию с заявлением о сексуальном преступлении в отношении его ребенка.

Еще в марте 2020 года 37-летний мужчина в своей квартире на Пролетарской улице совершал развратные действия в отношении семилетнего мальчика. В причастности к преступлению заявитель подозревает и ученика пятого класса местной школы.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.