Почти 80% россиян считают, что у чиновников неоправданно высокие зарплаты

Автор: Сергей Агутин
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Согласно опросу сервиса «Работа.ру» среди 5000 человек, абсолютное большинство опрошенных (79%) считают зарплаты чиновников неоправданно высокими.

Еще 38% респондентов считают большими зарплаты у топ-менеджеров. Около 29% жителей России выделили риелторов, а 25% отметили финансистов.

Помимо этого, практически каждый пятый респондент заявил, что слишком много получают юристы (22%), менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%).

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07.05.2021 109
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