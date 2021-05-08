Почти 80% россиян считают, что у чиновников неоправданно высокие зарплаты

Согласно опросу сервиса «Работа.ру» среди 5000 человек, абсолютное большинство опрошенных (79%) считают зарплаты чиновников неоправданно высокими.

Еще 38% респондентов считают большими зарплаты у топ-менеджеров. Около 29% жителей России выделили риелторов, а 25% отметили финансистов.

Помимо этого, практически каждый пятый респондент заявил, что слишком много получают юристы (22%), менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%).