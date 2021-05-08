Следователи поздравили блокадницу с Днем Победы в Волосово

Автор: Сергей Агутин
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Руководитель следственного отдела по Волосовскому району поздравил ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Григорьевну Жильцову в преддверии Дня Победы.

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области

Родилась Евдокия Григорьевна в 1924 году. В годы Великой Отечественной войны трудилась на производстве, обеспечивая фронт продуктами питания.

Сегодня Евдокия Жильцова живет вместе со своей дочерью в Волосово. Ветерану труда доставили подарки и пожелали долгих и счастливых лет жизни.

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07.05.2021 83
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