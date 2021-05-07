Память о подвиге огнеборцев в годы Великой Отечественной войны увековечили в Кировске

Памятный знак установили в Петровском сквере по соседству с памятником пожарным, погибшим при исполнении служебного долга.

Памятный камень «Пожарным Ленинградской области – участникам Великой Отечественной войны» установили сегодня, 7 мая. В перспективе парковую группу на Набережной улице ждёт благоустройство и расширение.

Напомним, что 5 мая 2021 года в Лодейном Поле увековечили память подвигу воинов-казахстанцев. Памятник установлен в рамках международного историко-патриотического проекта «Батырлар жолымен – Дорогой славы».