Восьмилетний мальчик выпал с балкона в Тосно

По информации ivbg.ru, 7 мая около 15:00 в приемный покой больницы в Тосно доставили травмированного 8-летнего мальчика.
Ребенка привезли от дома по улице Ленина в Тосно. По предварительным данным, он выглянул из окна балкона на третьем этаже и упал на землю. Врачи оценили состояние пострадавшего как средней степени тяжести.
Семья ребенка благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
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08.05.2021 41