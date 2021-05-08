Восьмилетний мальчик выпал с балкона в Тосно

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 7 мая около 15:00 в приемный покой больницы в Тосно доставили травмированного 8-летнего мальчика.

Ребенка привезли от дома по улице Ленина в Тосно. По предварительным данным, он выглянул из окна балкона на третьем этаже и упал на землю. Врачи оценили состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

Семья ребенка благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

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08.05.2021 41
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