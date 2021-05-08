Видео: неадекватный прохожий ударил ножом девятиклассницу в Петербурге

По информации ivbg.ru, 7 мая на Большом проспекте в Петроградском районе злоумышленник нанес серьезные травмы незнакомой ему несовершеннолетней девочке.

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По словам родственников пострадавшей 15-летней школьницы, незнакомец окликнул ее, сказал пару слов, после чего буднично ударил ножом и ушел, как ни в чем не бывало.

Девочку в удовлетворительном состоянии доставили в больницу, откуда позже отпустили после медицинских процедур. Полицейские принимают меры к розыску и задержанию злоумышленника.