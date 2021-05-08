Водитель BMW Х6 за 6 млн уехал с АЗС у Пеников, не заплатив 3 тысячи за бензин 

По информации ivbg.ru, 7 мая в полицию Ломоносовского района обратилась сотрудница АЗС Shell, расположенной на КАД на подъезде к деревне Пеники.

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Женщина сообщила, что на заправку подъехал черный BMW 630D XD Drive стоимостью около 6 млн рублей с московскими номерами. Водитель заправился более чем на 3000 рублей и уехал, не заплатив за топливо.

По данным полиции, автомобиль принадлежит 51-летнему топ-менеджеру банковской управляющей компании «Уралсиба» (на фото).