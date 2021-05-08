«КовиВак» – как статуя Микеланджело: эксперт рассказал, чем отличается третья российская вакцина от других

Как сообщают «Невские Новости», третью зарегистрированную российскую вакцину от COVID-19 «КовиВак» обещали привезти в Санкт-Петербург к концу марта 2021 года. Однако ее не оказалось на фармбазе и к началу мая.

В городе к 6 мая вакцинировались 580 463 человека, 460 540 из которых поставили обе дозы. Но по словам эпидемиолога, доктора биологических наук Алексея Аграновского, именно «КовиВак» – это как мраморная статуя «Давид» работы Микеланджело, только в мире вакцин.

«Меньше всего подвохов я бы ждал от классической вакцины, где используется неактивный вирус SARS-CoV-2», – подчеркнул Алексей Аграновский

По словам эксперта, разработанная Центром им. Чумакова вакцина отличается от двух других. «Спутник V» – это векторный препарат, который основан на аденовирусах, белок «шипов» которых вызывает иммунный ответ. «ЭпиВакКорона» – препарат, более устойчивый к мутации вируса. «КовиВак» — цельновирионная вакцина, созданная по классической технологии – брали активный вирус, деактивировали и использовали в качестве основы для создания вакцины».

Схема вакцинации такая же, как и в случае со «Спутником V» и «ЭпиВакКороной». Необходимо поставить две прививки с интервалом в две недели (иммунитет формируется через две недели после второй дозы).

Руководитель коммерческого направления центра им. Чумакова Екатерина Кордубан сообщила, что новые партии вакцины выпускаются ежедневно, поэтому в ближайшее время вакцины будет достаточно. Но распределением лекарства занимается здравоохранение.

В Ленинградскую область «КовиВак» пришла уже 22 апреля. В Санкт-Петербурге пока даже не знают дату поступления.