Во Всеволожске столкнулись маршрутка, иномарка и КамАЗ – среди пострадавших 4-летний ребенок

По информации ivbg.ru, 7 мая возле дома № 95 по Колтушскому шоссе во Всеволожске произошло столкновение стразу трех машин.
Столкнулись автобус-маршрутка № 530 «Всеволожск — Финляндский вокзал», легковой автомобиль марки Volkswagen и КамАЗ. В ДТП травмы получили три пассажира маршрутного такси, в том числе 4-летний ребенок, а также водитель иномарки.
Все доставлены в районную больницу. После осмотра врачами двоих взрослых госпитализировали.
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