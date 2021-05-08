Во Всеволожске столкнулись маршрутка, иномарка и КамАЗ – среди пострадавших 4-летний ребенок

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 7 мая возле дома № 95 по Колтушскому шоссе во Всеволожске произошло столкновение стразу трех машин.

Столкнулись автобус-маршрутка № 530 «Всеволожск — Финляндский вокзал», легковой автомобиль марки Volkswagen и КамАЗ. В ДТП травмы получили три пассажира маршрутного такси, в том числе 4-летний ребенок, а также водитель иномарки.

Все доставлены в районную больницу. После осмотра врачами двоих взрослых госпитализировали.

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26.04.2021 972
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