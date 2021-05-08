Видео: в Ленобласти сняли фильм о трагической судьбе врачей и пациентов больницы Кащенко в годы ВОВ

Избирательная комиссия Ленинградской области подготовила фильм о трагической судьбе врачей и пациентов психиатрической больницы имени Кащенко в годы Великой Отечественной войны.

Медицинское учреждение расположено в Никольском Гатчинского района Ленинградской области.

Герой видео и рассказчик – главный врач больницы, доктор медицинских наук, главный психиатр-эксперт Росздравнадзора по СЗФО, доцент кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, вице-президент Российского общества психиатров, заслуженный работник здравоохранения России Олег Васильевич Лиманкин.