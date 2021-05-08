Задержан мужчина, ударивший ножом школьницу в Петербурге – он во всем винит свою жертву

Как сообщал ivbg.ru, 7 мая на Большом проспекте в Петроградском районе злоумышленник нанес травмы незнакомой ему несовершеннолетней девочке.

Незнакомец окликнул 15-летнюю школьницу, сказал пару слов, после чего ударил ножом и ушел, как ни в чем не бывало. Девочку состоянии доставили в больницу, откуда позже отпустили после медицинских процедур.

Подозреваемого в нападении задержали – им оказался 46-летний Борис, проживающий на Васильевском острове. Он винит во всем саму пострадавшую. По его словам, школьница хотела у него что-то отобрать, он не позволил (видео говорит об обратном).