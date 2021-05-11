Момент столкновения велосипедиста и мотоциклиста в Тихвине попал на видео

Очевидцы поделились кадрами ДТП между велосипедистом и мотоциклистом, которое произошло во вторник, 11 мая в Тихвине. Состояние пострадавших пока неизвестно.
Видео столкновения разместили в группе Подслушано | Тихвин в социальной сети «Вконтакте».
Автор ролика сообщил, что ДТП произошло возле местной детской больницы. На нечетких кадрах видно, как велосипедист пытается повернуть с одной полосы на другую и не замечает мотоциклиста сзади.
В результате происшествия оба участника движения пострадали, однако мотоциклист отделался меньшим количеством травм и поэтому сразу бросился оказывать помощь велосипедисту.
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11.05.2021 128