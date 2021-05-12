Стало известно, когда можно будет посетить Эрмитаж бесплатно

Государственный Эрмитаж назвал дни бесплатного посещения музея в мае. Подробности акции приводятся на официальном сайте музея.

Так, 18 и 20 мая все желающие смогут ознакомиться с экспозициями Главного музейного комплекса, Главного штаба и Музея Императорского фарфорового завода.

Бесплатный билет необходимо забронировать на сайте музея заранее. Льготное посещение будет действовать только в музейные локации, где нет экскурсионного обслуживания.

Ранее мы писали, что в Эрмитаже с 1 мая появится льготная категория билетов.