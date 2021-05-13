В Ленобласти с начала года 75 человек наказаны за отсутствие масок в общественном транспорте

В общественном транспорте Ленинградской области продолжают следить за соблюдением противоэпидемических правил, введенных для предотвращения распространения COVID-19.

С начала 2021 года зафиксировано более 75 нарушений масочного режима в салоне общественного транспорта, в том числе и в такси. За нарушение правил можно получить штраф.

За исполнением предписаний могут следить все желающие. Если вы заметили нарушение, следует сфотографировать его факт, а также номер автобуса или автомобиля. Если вы пассажир такси, дополнить фотографии принт-скрином приложения с номером заказа. Все это нужно отправить на почту transportlo@lenreg.ru.