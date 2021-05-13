В Смольном готовятся к третьей волне коронавируса

Глав внутригородских администраций Петербурга попросили организовать работу по вакцинации подчиненных от коронавируса. Поручение было отправлено из аппарата вице-губернатора.

Об этом в четверг, 13 мая сообщает портал Фонтанкой со ссылкой на свои источники.

Так, главы районных администраций Санкт-Петербурга получили письмо с просьбой провести кампанию по вакцинации среди своих подчиненных. Данное распоряжение было разослано после совещания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«На фоне риска возникновения третьей волны эпидемии … принять меры по привлечению к вакцинации сотрудников», — говорится в документе.

Отметим, что о риске прихода третьей волны коронавируса говорят все чаще. Так, недавно Герман Греф не исключал прихода третьей волны коронавируса в России.