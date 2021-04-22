Герман Греф не исключил прихода третьей волны коронавируса в России

Россия не сможет избежать третьей волны коронавируса, но она будет гораздо ниже, чем предыдущие. Такое мнение в интервью РБК высказал глава Сбербанка Герман Греф.

— Третья волна, вероятно, будет — ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск. Но у нас пока ситуация значительно более благоприятная. Второе — по всем нашим оценкам, третья волна должна быть значительно ниже, чем-то, что мы видели даже осенью, я уже не говорю о весне прошлого года, — сказал Греф.

По словам главы Сбербанка, все будет зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

— Если мы до 1 сентября сумеем вакцинировать порядка 60−70 миллионов человек — будет очень хороший темп. Это означает, что у нас хорошие шансы пройти осень спокойно, — считает Греф.

Он отметил, что ограничением будут не физический объем производства вакцины, а то, как убедить людей в безопасности вакцины.

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