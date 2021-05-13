С начала сезона от укусов клещей в Ленобласти пострадали более 400 человек

В регионе уже зарегистрировано 409 случаев присасывания клещей, об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк.

Она рассказал, что все районы Ленобласти эндемичны по укусам клещей, это значит, что клещи везде и всегда чувствуют себя превосходно. Если клещ все же присосался, то необходимо обратиться в медучреждение. Врачи помогут правильно снять клеща, отправят его на исследование и дадут рекомендации о дальнейших действиях.

Добавим, что первая активность клещей приходится на май и июнь, а вторая — на август.

В Петербурге с начала мая выявили 478 жертв укусов клещей, среди которых 120 детей. Клещевой вирусный энцефалит выявили у двух человек на территории Ленобласти, один из них 14-летний ребёнок. Оба заболевших не были привиты.