За майские праздники Пулково обслужило порядка 500 тысяч пассажиров

Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи и Калининград. Статистику приводит пресс-служба аэропорта.

За десять дней майских праздников из Пулково отправилось по разным направлениям около 500 тыс. человек. Чаще всего через воздушный порт Петербурга летали в Москву, Сочи и Калининград. Следующими по популярности стали: Симферополь, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Архангельск, Казань и Уфу.

«По сравнению с 2019 годом пассажиропоток на таких направлениях как Сочи, Симферополь, Краснодар, Екатеринбург и Уфа вырос в два раза», — отметили в пресс-центре Пулково.